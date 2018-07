Terrorisme: Imam Alioune Ndao condamné à...un mois de prison pour détention d'arme et blanchi sur tous les autres points

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

L'imam Alioune Ndao a été condamné à un mois de prison pour détention d'armes de deuxième degré. Il a été acquitté pour tous les autres chefs d'inculpation qui avaient été retenus par le juge d'instruction Samba Sall: blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, apologie du terrorisme et association de malfaiteurs, détention d'arme sans autorisation. Le substitut du procureur Aly Ciré Ndiaye avait requis contre lui 30 ans de travaux forcés, ainsi que diverses autres peines à l'encontre de la trentaine de prévenus attraits à la barre de la chambre criminelle spéciale depuis le 9 avril, début du procès.



Imam Alioune Ndao a toujours et systématiquement réfuté toutes les accusations rassemblées contre sa personne par la police et la gendarmerie dans leurs investigations liées à la naissance de poche terroristes sur le territoire sénégalais.



Le célèbre prédicateur, après avoir passé près de trois ans en détention, va recouvrer la liberté très vite.





Impact

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook