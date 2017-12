Tivaouane : 231 interpellations depuis mardi, 250 kg de chanvre indien saisis (police)

Le commissariat urbain de Tivaouane a interpellé depuis mardi dernier, 231 individus pour diverses infractions et saisi 250 kilogrammes de chanvre indien, dans le cadre des opérations de sécurisation du Maouloud 2017, annonce le bureau des Relations publiques de la Police nationale.



"A l’occasion du Gamou annuel de Tivaouane, édition 2017, le Commissariat urbain de Tivaouane a interpellé du 28/11/2017 au 30/11/2017, 231 individus pour diverses infractions", dont 63 pour flagrant délit de vol, rapporte-il dans un communiqué.



Il précise que 6 personnes ont été interpellées pour usage de chanvre indien, 2 pour vente illégale de boissons alcoolisées, 5 pour ivresse publique manifeste et 121 pour vérification d’identité.



D’autres personnes ont été interpellées pour notamment vagabondage (21), recel (04), jeux de hasard (03), abus de confiance (01), agression (01), outrage à agent et rébellion (02) et homicide involontaire (01), entre autres délits.



De même, ajoute le communiqué du bureau des Relations publiques de la Police nationale, 11 accidents ont été constatés, dont un mortel, contre 6 corporels et 4 dégâts matériels.



Au total, 44 pièces ont été saisies, 33 mises en fourrière, alors que 105 motos et 94 véhicules hippomobiles ont été immobilisés, selon la même source.