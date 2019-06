VIDEO - CAN 2019 - Mayacine Mar : « ce que l’entraîneur a concocté pour l’Algérie » Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Présent au Caire pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations de football, Mayacine Mar, le Directeur technique national, a évoqué plusieurs points lundi soir, à l’issue de l’entraînement des Lions du Sénégal, au Caire.



Parmi ces points, on peut citer la victoire (2-0) contre la Tanzanie, la blessure de Salif Sané, le retour de Sadio Mané et le choc du groupe C face à l’Algérie prévu, ce jeudi.





Accueil Envoyer à un ami Partager