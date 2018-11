VIDEO - Kalidou Koulibaly: "L'objectif, c'est gagner la prochaine CAN" Kalidou Koulibaly affiche ses ambitions pour la prochaine Can au Cameroun. Le défenseur de Naples vise le sacre en 2019.

