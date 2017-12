Vidéo:150 000 « chômeurs » à Diass pour l’inauguration du nouvel aéroport

150 000 personnes présentes à l’Aéroport international Blase Diagne de Diass à l’occasion de l’inauguration du nouvel aéroport ce jeudi matin, par le président de la République, Macky Sall. C’est le chiffre annoncé par la Rts, chiffre impressionnant qui pousse à réflexion. Ce jeudi, jour ouvrable et de coup d’envoi des activité de l’Aibd, n’a été ni décrété jour férié, ni chômé-payé et pourtant, on constate une mobilisation monstre.

