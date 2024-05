Activisme syndical: les mises au point du SG Mody Guiro sur cette nouvelle forme de lutte

Les mouvements citoyens qui s’activent dans la défense des intérêts des travailleurs sénégalais ne gênent en rien les centrales syndicales dans leurs missions. C’est du moins ce que croit le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro qui répondait à la nouvelle tendance de lutte des activistes pour défendre des travailleurs.



« A chacun son rôle. Je ne fais pas de la démagogie. Le plus important c’est d’être franc avec les travailleurs et leur dire la vérité. Si le travailleur obtient une satisfaction pour avoir été chez un activiste, on applaudit», a expliqué M. Guiro. Avec les mutations, d’aucuns pensent que certains mouvements citoyens volent la vedette aux centrales auprès des travailleurs.



« C’est possible parce qu’il faut avoir l’honnêteté de comprendre que l’environnement a beaucoup changé. Les réseaux sociaux sont là (…) mais en termes de résultats, si chacun devait exposer ce qu’il a fait on saura qui est qui ? », a indiqué le syndicaliste qui croit que les sorties à tout-va dans les médias ne marchent pas toujours.



« Le syndicalisme n’est pas pas seulement les rapports de forces. Dès fois, c’est l’intelligence, dès fois la négociation et elle est un art parce qu’il exige une maitrise. Il y a des mutations et certains pensent qu’il faut être entendu pour avoir des résultats. Cela peut payer pour certains mais pour d’autres ça ne marche pas, il faut des arguments solides. », a relevé le syndicaliste.



Mody Guiro s’exprimait, ce 09 mai, à travers l’émission « En Ligne » de Dakaractu.

