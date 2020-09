Covid-19- Cas graves: Le Sénégal travaille sur un nouveau traitement (Pr Moussa Seydi) Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

L’association azythromycine-hydroxychloroquine n’étant pas efficace pour soigner les cas graves de coronavirus, le Sénégal est en train d’étudier un traitement approprié. Lors du point mensuel consacré à la lutte contre le coronavirus, le professeur Moussa Seydi a révélé que « l’Institut Pasteur de Dakar, et le service des maladies infectieuses de Fann ont initié une étude… L’association azythromycine-hydroxychloroquine n’étant pas efficace pour soigner les cas graves de coronavirus, le Sénégal est en train d’étudier un traitement approprié. Lors du point mensuel consacré à la lutte contre le coronavirus, le professeur Moussa Seydi a révélé que « l’Institut Pasteur de Dakar, et le service des maladies infectieuses de Fann ont initié une étude scientifique en vue d’évaluer l’efficacité d’un médicament dans les formes sévères » de la Covid-19.

Selon le professeur Seydi, « il s’agit d’un médicament disponible depuis plus de 20 ans, qui a une action anticoagulant et anti-inflammatoire efficace chez l’homme. Ces deux actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge des formes graves. C’est pour cette raison qu’au Sénégal, nous avions inclus dans notre prise en charge l’utilisation des anticoagulants et des corticoïdes comme les anti-inflammatoires bien avant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Le projet a démarré le 14 août 2020, conformément au protocole de recherche validé par le comité d’éthique nationale pour la recherche en santé ».



