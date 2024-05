Discours de Bienvenue du DG de la LONASE lors de la Réunion du Comité Exécutif de l'Association des Loteries d'Afrique à Dakar

REUNION DU COMITE EXECUTIF DE L’ASSOCIATION DES LOTERIES D’AFRIQUE DAKAR LE 10 MAI 2024



DISCOURS DE BIENVENUE DU DG



 MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES LOTERIES D’AFRIQUE,

 MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE L’ALA,

 MESDAMES ET MESSIEURS, MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ;

 MESDAMES ET MESSIEURS A VOS RANGS, GRADES ET QUALITES RESPECTIFS



Monsieur le Président, vous me permettrez, à l’entame de mon propos, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre reconduction à la présidence de l’Association des Loteries d’Afrique, à l’occasion de l’Assemblée Générale élective, tenue le08 Mars 2024 à Casablanca au Maroc.





Mesdames et Messieurs,

Je voudrais vous exprimer l’honneur et le privilège que je ressens, en accueillant sur cette terre hospitalière du Sénégal, pays de la TERANGA, la première réunion du COMEX depuis la dernère session de l’Assemblée Générale tenue le 08 Mars 2024 au Maroc.



A ce propos, je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la république du Sénégal et au nom du Président du Conseil d’Administration de la LONASE, de l’ensemble du personnel et à mon nom propre, souhaiter la bienvenue à l’ensemble des délégations venues participer à cette réunion du Comité Exécutif de l’ALA.



Au demeurant, je suis très touché par cette marque de considération et de confiance que vous témoignez au Sénégal à travers la LONASE.



Je tiens également à adresser toute ma reconnaissance et mes remerciements aux autorités sénégalaises qui ont bien voulu répondre favorablement à notre proposition d’accueillir et d’organiser cette importante rencontre à Dakar.



Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, l’Association des Loteries d’Afrique est à la croisée des chemins. C’est pourquoi, la réunion d’aujourd’hui revêt un caractère particulier, en ce sens qu’elle nous permet de passer en revue plusieurs points importants pour l’avenir de notre association. A ce sujet, j’estime que les décisions qui sortiront de cette rencontre, placeront notre association sur une nouvelle dynamique.



Monsieur le Président,

Je voudrais profiter de l’opportunité qui m’est offerte pour magnifier le travail considérable que vous êtes en train d’abattre, à la tête de notre association, en collaboration bien entendu, avec tous les membres du Comité Exécutif. Je vous en félicite chaleureusement.





Mesdames Messieurs,



Je ne saurais terminer sans souhaiter plein succés pour nos travaux.



Nous sommes conscients que l’organisation d’un tel événement peut engendrer quelques difficultés mais soyez assurés que nos équipes ne ménageront aucun effort pour vous mettre dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite encore une fois un excellent séjour au Sénégal et un bon retour dans vos familles et pays respectifs



Je vous remercie de votre aimable attention