Locales 2022 dans les régions / Déploiement de matériel, de la sécurité et la gestion des centres de vote : Antoine Félix Diome fait le point et exprime son satisfecit…

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est rendu ce jeudi dans plusieurs centres de vote à Thiès, à Bambey, Diourbel, Mbacké et Touba.



Le ministre de l’intérieur avec le directeur général des élections, ont été accueillis dans ces différentes régions par les autorités administratives qui leur ont fait l’état des lieux jugé satisfaisant. « J’ai constaté que le déploiement effectué par les autorités sur place se déroule normalement. Le travail va se poursuivre mais j’ai pu voir que le travail qui nous a été présenté dans les rapports est bien effectué sur le terrain », se réjouit le ministre de l’intérieur.



En effet, Antoine Félix Diome salue le professionnalisme des autorités en les encourageant à maintenir cette ligne directrice pour l’exécution sur toute l’étendue du territoire national, du travail administratif lié aux élections locales de dimanche prochain.



Du point de vue de la sécurité, le ministre de l’intérieur constate l’engagement des autorités administratives à mettre en place le dispositif qui va veiller non seulement au scrutin, mais également sur la sécurité des citoyens.



Le ministre de l’intérieur, dans cette logique, espère que le jour du scrutin, tous les bureaux des différents centres vont être ouverts à 8h pour le début du vote.

