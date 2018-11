Mame Boye Diao, en mode sportif, gâte les jeunes de Kolda

Les zones A, B, C de la ville de Kolda ont tenu leurs finales en mode VSD (Vendredi, Samedi et Dimanche) avec pour parrain unique, Monsieur El Hadji Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye. A cet effet, le directeur des services fiscaux, Mame Boye Diao, a remis un lot de maillot à chacune des 33 ASC des trois zones pour magnifier la jeunesse de Kolda. Le leader Apériste de la région, se dit fier d’être le parrain des 3 zones, car il est avant tout un pur produit de Kolda et qu’il est de son devoir de participer à l’épanouissement de la jeunesse de Kolda.







Aussi, Mame Boye a profité de l’occasion pour offrir des lots de maillot à l’association des sourds et muets et à la presse régionale pour les inciter à la pratique sportive, qui participe à la valorisation du capital humain inscrit dans l’axe 2 du PSE. Mame Boye Diao a encore démontré son attachement à son terroir en acceptant de parrainer les trois finales sous la casquette de ressortissant la région de Kolda, en privilégiant la communion avec les jeunes et ceci sans coloration politique. Cependant, on ne peut s’empêcher de voir à travers son geste, un bon point sur le chemin de la présidentielle de 2019.