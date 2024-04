Microfinance: Aliou Dione, Ministre de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire en visite s'engage à relever les défis Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, Aliou Dione, en visite dans cinq points focaux, relevant de son département, affirme que malgré le dynamisme des travailleurs, d'énormes défis restent à relever. À cette occasion, il a réitéré son engagement à propulser ce secteur vers le sommet.



