Rufisque Nord / Locales 2022 : La maison de Fallou Samb de la coalition Bunt-Bi, vandalisée.

La campagne électorale devient de plus en plus tendue dans le milieu politique à Rufisque. Des scènes de violence se font remarquer au fur à mesure que la campagne avance.



À Rufisque Nord, la maison familiale de Fallou Samb, syndicaliste transporteur, membre de la coalition Bunt- bi, a été nuitamment saccagée et brûlée par des individus non encore identifiés. Sa voiture de fonction a été sauvée de justesse par ses voisins.



Selon ce dernier, "c'est un acte de vandalisme qui m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. j'ai appelé la police, j'ai déposé une plainte contre x et un huissier est venu faire le constat. Ils ont incendié le salon et j'ai pu sauver ma voiture grâce à l'intervention de mes voisins. C'est une situation très déplorable car cette recrudescence de violence n'augure rien de bon", fera-t- il savoir avec amertume. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des responsables politiques pour des élections locales apaisées...

