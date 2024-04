Visite en Guinée Bissau : Sécurité, Commerce, Culture et Pêche seront au cœur des discussions entre BDF et Umaro Embalo Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2024 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|

Après la Mauritanie et la Gambie, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va se rendre ce mardi 30 avril 2024, en Guinée Bissau. Un déplacement qui entre dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié chez son homologue, Umaro Sissoco Embalo, mais également qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. La sécurité, la culture et la pêche seront au cœur des discussions... Les deux présidents vont discuter sur les échanges entre les deux pays frères touchant pratiquement tous les domaines. De la sécurité, à la culture, en passant par le très stratégique secteur de la pêche, Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts, encadrés par de multiples accords, renseigne le Bureau d'information Gouvernementale (BIG). Au plan commercial, la Guinée Bissau figure parmi les pays clients du Sénégal en Afrique, avec des exportations estimées, en poids net, à 108 257 tonnes en 2022, soit 55, 201 milliards FCFA (NACE 2022). Ce qui représente une amélioration de +33,5%, par rapport à l’année 2021. Au plan commercial, la Guinée Bissau figure parmi les pays clients du Sénégal en Afrique, avec des exportations estimées, en poids net, à 108 257 tonnes en 2022, soit 55, 201 milliards FCFA (NACE 2022). Ce qui représente une amélioration de +33,5%, par rapport à l’année 2021.

