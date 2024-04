Après E-Media et IGFM, la Maison de la Presse (aussi) dans la tourmente

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Sale temps pour la presse sénégalaise. Apres le groupe Futur Media et E-Media où les employés sont en colère contre la direction, à la Maison de la Presse, il manque de tout.



Les conditions de vie des travailleurs des services logés au niveau de la Maison de la presse sont extrêmement difficiles. D’après Les Echos, repris par Senenews, ils vivent sans eau.



En effet, l’eau a été coupée et le compteur emporté. Ce, depuis plusieurs jours.

Il y a quelques jours, ce sont les services des sapeurs-pompiers qui ont alimenté en eau la Maison de presse en octroyant des citernes.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook