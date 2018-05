Lettre ouverte au Président de la République

Regard d'un transitaire en activité, ibou sow Ardo qui travaille pour la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour.



Monsieur le Président,

Ils auront tout tenté vos adversaires, de la calomnie aux invectives, du dénigrement aux insultes, en passant par la trahison, mais rien n’y fait, vous êtes restés égal à vous-même, guidé par votre patriotisme sans faille et un amour immense pour votre pays et votre peuple.



Monsieur le Président, vous êtes courageux et talentueux à la fois et vous savez prendre vos responsabilités à chaque fois que de besoin.



Vous avez affronté tous vos adversaires politiques avec beaucoup de dignité sans trembler et avec beaucoup de conviction.



Vous êtes restes constant dans vos idées et principes et avec tout le temps, des prises de position objectives et sans complaisance, ce qui vous a valu d’être très souvent, la cible de choix de vos adversairyes politiques.



Le chemin a été très long et très difficile, car à partir de 2004, vous vous êtes battu tout seul et souvent face à des gens qui étaient prêts à utiliser tous les moyens pour vous détruire. Vous avez affronté un « monstre politique » suivez mon regard, au moment où personne n’osait lever la tête devant lui et avec comme seules armes, une foi inébranlable et des principes.



Vous avez du mérite Président, pour avoir tenu tête à ce monsieur qui avait tous les moyens et qui avait la capacité de faire croire tout ce qu’il voulait, à ses partisans et à une bonne partie des non-initiés ou des gens de mauvaise foi, encore incapables de justifier leur haine à votre égard.



Votre peuple a plus que jamais besoin de vous Monsieur le Président, car il est convaincu dans son for intérieur que vous êtes l’alternative la plus plausible.

Vous êtes un homme d’Etat achevé, avec un leadership incontestable, capable d’utiliser les ressources humaines de qualité dont regorge notre pays pour son développement.



M. le Président Macky Sall, le vivre ensemble deviendra avec vous, une réalité vraie et non une utopie. Point de doute que la combinaison de votre talent, des ressources humaines de qualité et des richesses dont dispose notre pays, nous permettra d’atteindre très rapidement, un niveau de développement adéquat.



J'interpelle le Directeur général de la Douane, Monsieur Oumar Diallo, un homme pas comme les autres par sa détermination envers le travail, son degré de compréhension incommensurable vis-à-vis des transitaires dont le secteur est le numéro 2 de l'économie sénégalaise, qui a un seul credo, " travailler pour servir".



J'accuse le mal nécessaire de la Douane, le colonel Lamine Sarr du môle 2 qui fait semblant de travailler alors qu'il est entrain de salir et de détruire la vision du président de la République par son arrogance.



M. le président de la République Macky Sall, les transitaires sont fatigué,s le port ne marche pas à cause de la taxe ajoutée de 62 % sur l'importation des véhicules .

M. le président de la République Macky Sall, le port va très mal.

Avec vous, Monsieur le Président, nous allons ;

• vivre la vraie rupture

• sauver une partie de notre jeunesse en perdition

• rétablir les vertus qui fondent notre république : sens de l’honneur et de la parole donnée

• donner un sens au civisme par le bon comportement et le respect de nos institutions

• sauver l’école sénégalaise en faillite

• assurer un développement harmonieux de nos régions

• instaurer une véritable indépendance de notre justice

• rendre plus performante notre agriculture

• réorganiser le transport

• revoir le système de santé par le relèvement du plateau technique et l’amélioration des conditions de travail.



Ibou Sow Ardo, le jeune transitaire, M. le Président Macky Sall, sache que la cloche a sonné pour un deuxième mandat.



Nous y croyons et nous sommes disposés à vous accompagner.